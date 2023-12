Gratulation an alle Daiwa House IndustryADR-Investoren!

Die Stimmung am Markt für Aktien wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Anlegerstimmung. So haben Analysten von Daiwa House Industry die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Daiwa House Industry in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiwa House Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3752,63 JPY. Der letzte Schlusskurs von 4197 JPY weicht also um +11,84 Prozent ab, was charttechnisch einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4155,44 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1 Prozent) liegt. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Daiwa House Industry-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer lassen sich auch durch die Internet-Kommunikation erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Daiwa House Industry deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Daiwa House Industry war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daiwa House Industry-Aktie hat einen Wert von 60, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (48,36) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Daiwa House Industry.