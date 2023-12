Gratulation an alle Daikokutenbussan-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Das Sentiment und der Buzz um Daikokutenbussan können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch ergeben sich interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Daikokutenbussan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Daikokutenbussan wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Daikokutenbussan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daikokutenbussan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 5815,43 JPY, wobei der letzte Schlusskurs (6970 JPY) deutlich darüber liegt (Unterschied +19,85 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6384,2 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,18 Prozent Abweichung), wodurch die Daikokutenbussan-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Daikokutenbussan-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Daikokutenbussan aktuell mit dem Wert 13,33 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 23, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Gut".