Gratulation an alle DWS-Investoren!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Dws & deutlich zum Positiven verändert. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen zeigt. Dieses Kriterium wird daher positiv bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Dws & daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Dws & liegt bei 6,69 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dws & auf 30,26 EUR, während der aktuelle Kurs bei 34,66 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der Abstand zum GD50 und GD200 ist mit jeweils über 14 Prozent positiv, weshalb die Gesamtnote in diesem Bereich "Gut" ist.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Dws & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,34 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dws & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.