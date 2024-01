Gratulation an alle DR Horton-Investoren!

Der Aktienkurs von Dr Horton hat im letzten Jahr eine Rendite von 62,61 Prozent erzielt, was 62,36 Prozent über dem Durchschnitt (0,25 Prozent) anderer Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,02 Prozent, und Dr Horton liegt aktuell 59,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten ist ebenfalls positiv, mit 11 "Gut"-Bewertungen, 6 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Das Kursziel der Analysten wird bei 132,73 USD angesiedelt, was einer negativen Performance von -12,66 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 151,98 USD gehandelt wird. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt negativ, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergibt 2 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,87 gehandelt wird, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,92 entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.