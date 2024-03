Gratulation an alle Curtiss-Wright-Investoren!

Curtiss-Wright wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 25,82, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,62 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Meinung zu Curtiss-Wright. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Curtiss-Wright bei 207,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 12,24 Punkten liegt. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt wird Curtiss-Wright daher in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Curtiss-Wright im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,59 Prozent erzielt, was jedoch 9,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 53,06 Prozent, wobei Curtiss-Wright aktuell 18,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.