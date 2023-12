Gratulation an alle Cross Country Healthcare-Investoren!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Cross Country Healthcare in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cross Country Healthcare daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cross Country Healthcare-Aktie beträgt aktuell 15, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Cross Country Healthcare-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Empfehlung für Cross Country Healthcare aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Die abgegebenen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie um 38,21 Prozent steigen könnte, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt. Zusammengefasst erhält Cross Country Healthcare somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse ergibt für die Cross Country Healthcare-Aktie, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine Bewertung der Aktie mit "Gut". Insgesamt wird die Cross Country Healthcare-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der technischen Analyse.