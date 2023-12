Gratulation an alle Crescent Energy Co-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Crescent Energy-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Crescent Energy-Aktie. Im vergangenen Monat haben 2 Analysen ein "Gut"-Rating ergeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 15,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 34,48 Prozent zum letzten Schlusskurs (11,34 USD) bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmung der Anleger hat sich während des vergangenen Monats zunehmend verbessert, was zu einem positiven Sentiment führt. Ebenso wurde die Aktie des Unternehmens intensiver diskutiert, was auf zunehmendes Interesse der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Crescent Energy-Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Crescent Energy-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen und dem Sentiment der Anleger, sowie jeweils ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI und der technischen Analyse.