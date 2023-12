Gratulation an alle Cooper Energy-Investoren!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Cooper Energy eingestellt waren. Es gab in den letzten fünf Tagen hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Cooper Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bei Cooper Energy als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Cooper Energy von 0,12 AUD eine Entfernung von -7,69 Prozent vom GD200 (0,13 AUD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage beziffert, einen Kurs von 0,11 AUD an, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +9,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cooper Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Der RSI der Cooper Energy führt zu einer Einstufung von "Gut" bei einem Niveau von 20. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,86 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Cooper Energy festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendierte zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cooper Energy daher für diese Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.