Gratulation an alle Commercial Bank Egypt SAE-Investoren!

Die Commercial Bank - Egypt hat kürzlich ihren gleitenden Durchschnittskurs auf 1,18 USD erhöht, während der aktuelle Aktienkurs 1,33 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +12,71 Prozent im Vergleich zum GD200 und +13,68 Prozent im Vergleich zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Commercial Bank - Egypt ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Commercial Bank - Egypt liegt bei 50 und wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 zeigt einen Wert von 0, was ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Stimmungsänderung für die Commercial Bank - Egypt ist ebenfalls neutral, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt.