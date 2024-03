Gratulation an alle Coinbase-Investoren!

Die technische Analyse der Coinbase Global zeigt, dass der aktuelle Kurs von 216,77 USD um +39,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +109,28 Prozent, was langfristig ebenfalls als gut bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 16,39, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher positiv eingestuft wird. Auch der RSI für den Zeitraum von 25 Tagen liegt mit einem Wert von 29 im überverkauften Bereich, was ebenfalls positiv bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einstufung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Coinbase Global war überwiegend negativ, was zu einer negativen Einstufung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen verbessert, was wiederum positiv bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit ebenfalls positiv bewertet wird.

Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse mit "Gut" bewertet.