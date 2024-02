Gratulation an alle Codan-Investoren!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Codan -Australia zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,91 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,41 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +6,32 Prozent liegt. Der GD50 hingegen steht bei 8,37 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Bei Codan -Australia war die Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist auf eine positive Entwicklung der Codan -Australia Aktie hin, da der RSI bei 28,77 liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt bei 47,16, was eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.