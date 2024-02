Gratulation an alle Clearwater Paper-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die Aktienanalyse von Clearwater Paper zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass sich die Clearwater Paper-Aktie auf einem ähnlichen Niveau befindet wie der letzte Schlusskurs.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Clearwater Paper derzeit unter dem Branchendurchschnitt, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8328,93. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Clearwater Paper mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,8 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 77,43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für Clearwater Paper ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Clearwater Paper, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.