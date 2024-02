Gratulation an alle Clear Channel Outdoor-Investoren!

Die Clear Channel Outdoor-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben wurden. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, prognostizieren die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 48,81 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 2,5 USD. Dies entspricht einer klaren "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen Kurs von 1,44 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,68 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 1,69 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clear Channel Outdoor-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend kann die Clear Channel Outdoor-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt positiv eingestuft werden.