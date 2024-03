Gratulation an alle Cirrus Logic-Investoren!

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 78,72 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 92,75 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +17,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 85,19 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +8,87 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cirrus Logic also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Cirrus Logic festgestellt werden. Dies basiert auf einer höheren Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und positiven Auffälligkeiten, weshalb auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Cirrus Logic-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, mit einem Wert von 46,19 für RSI7 und 31,89 für RSI25.

Analysten haben insgesamt 3 Bewertungen für die Cirrus Logic-Aktie abgegeben, von denen alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,82 Prozent bedeutet. Somit erhält Cirrus Logic auch in diesem Bereich eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Cirrus Logic-Aktie somit eine positive Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.