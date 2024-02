Gratulation an alle Cia Siderurgica Nacional-Investoren!

Die Dividendenrendite für Cia Siderurgica Nacional beträgt aktuell 8,41 Prozent, was 2,91 Prozent über dem Mittelwert liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,29, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ist, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 47,06 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 58,96, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs auf 2,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,56 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 liegt bei 3,61 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cia Siderurgica Nacional eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Kriterien der Analyse.