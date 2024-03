Gratulation an alle China Industrial Securities-Investoren!

China Industrial Securities hat in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung bei den Anlegern verzeichnet, wie die Analyse sozialer Plattformen ergab. Die Kommentare und Themen rund um die Aktie waren größtenteils neutral, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Industrial Securities bei 0 Prozent, was 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass China Industrial Securities derzeit überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 30 Punkten liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,4, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 13,91 Euro, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV eine Bewertung als "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass China Industrial Securities in Bezug auf die Dividende als schlecht, in Bezug auf den RSI als gut und neutral und hinsichtlich des KGV als gut eingestuft wird. Die neutrale Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie als neutral wider.