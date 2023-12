Gratulation an alle China Huirong-Investoren!

Die Stimmung der Anleger spielt bei der Bewertung von Aktienkursen eine wichtige Rolle. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren, wie die allgemeine Stimmung, berücksichtigt. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu China Huirong auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um China Huirong diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher die Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmungslage.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Huirong im Vergleich zur Branche Verbraucherfinanzierung eine Dividendenrendite von 3,23 % aus. Dies liegt 2,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von China Huirong hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,51 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche eine Outperformance von +6,36 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite sogar um 5,65 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält China Huirong in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs die Einstufung "Gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von China Huirong ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,4 auf, was 17 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche Verbraucherfinanzierung (22,11). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

