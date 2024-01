Gratulation an alle China Foods-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Aktienkurs von China Foods hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor einer Überperformance von 23,02 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche bei -9,26 Prozent, wobei China Foods aktuell um 19,87 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien ist in Bezug auf China Foods überwiegend positiv. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten Tagen ausschließlich auf positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer generellen Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Foods mit 4,54 Prozent über dem Mittelwert von 2,4 Prozent für diese Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Foods beträgt 8, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,92, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.