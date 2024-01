Gratulation an alle China Construction Bank-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Der Aktienkurs von China Construction Bank stieg in den letzten 12 Monaten um 5,72 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche durchschnittlich einen Rückgang von -10 Prozent, was einer Outperformance von +15,73 Prozent für China Construction Bank entspricht. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -7,91 Prozent, wobei China Construction Bank um 13,63 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Construction Bank eingestellt waren. Es gab zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings wiesen die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich in die "Schlecht"-Richtung, was zu einer entsprechenden Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält China Construction Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Construction Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,72 HKD. Der letzte Schlusskurs (4,57 HKD) weicht somit um -3,18 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,52 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,11 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Construction Bank-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien wird die China Construction Bank-Aktie als "günstig" betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,16 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" liegt bei 5, was einem Abstand von 43 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.