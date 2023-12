Gratulation an alle Chewy Inc-Investoren!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Chewy derzeit bei 28,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,4 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit -18,38 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 19,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie derzeit einen Abstand von +21,06 Prozent hat und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Chewy in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Für den letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 41,4 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 76,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt und Chewy insgesamt eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Chewy derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt Chewy weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Chewy somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität hingegen war höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chewy-Aktie damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.