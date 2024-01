Gratulation an alle Ceres Power-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Aktienkursvergleich von Ceres Power zeigt eine Performance von -43,57 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 2,74 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ceres Power im Branchenvergleich eine Underperformance von -46,31 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Ceres Power 49,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ceres Power zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ceres Power wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie von Ceres Power als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 796,67 GBP, was einer Erwartung von 245,18 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ceres Power liegt der RSI7 aktuell bei 27,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 41,52, was bedeutet, dass Ceres Power hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Ceres Power-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.