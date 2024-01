Gratulation an alle Centrus Energy-Investoren!

Die technische Analyse der Centrus Energy ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 42,2 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 49,58 USD, was einem Abstand von +17,49 Prozent entspricht und somit eine Einstufung als "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 51,8 USD, was einer Differenz von -4,29 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Centrus Energy bei 15,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Kommunikation über die Centrus Energy, allerdings waren in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen zu erkennen. Somit wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer gegeben.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Centrus Energy insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose liegt bei 72 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 45,22 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Insgesamt erhält die Centrus Energy somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, fundamentalen Kriterien und der Analysteneinschätzung.