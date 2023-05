Gratulation an alle CenterPoint Energy-Investoren!

Der Kurs der Aktie Centerpoint Energy steht am 12.05.2023, 11:03 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 29.91 USD. Der Titel wird der Branche "Multi-Hilfsprogramme" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Centerpoint Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,93 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Centerpoint Energy momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Centerpoint Energy ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,17). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Centerpoint Energy wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Centerpoint Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Centerpoint Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 32,17 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (29,91 USD) könnte die Aktie damit um 7,54 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Centerpoint Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Centerpoint Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,49 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.