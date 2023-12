Gratulation an alle Centene-Investoren!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Centene in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Centene deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 11,39 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98 (Branche: Gesundheitsdienstleister). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Centene auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Centene mit einer Rendite von -8,14 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Centene mit 8,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, hat Centene derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -89. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Centene-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.