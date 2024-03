Tupperware Brands Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

In den letzten zwei Wochen wurde Tupperware Brands von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Diese Schlussfolgerung basiert auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist Tupperware Brands als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert beträgt 16,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 49,11 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Tupperware Brands lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung: "Gut".

Die Dividendenrendite von Tupperware Brands beträgt 0 Prozent, was 15,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.