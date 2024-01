Gratulation an alle Cathay General-Investoren!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cathay General eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und einen negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cathay General daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende von 4,04 % ist Cathay General im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,65 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 134,61 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cathay General derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 35,01 USD, womit der Kurs der Aktie (44,57 USD) um +27,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,21 USD, was einer Abweichung von +16,64 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Zeitraum das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cathay General liegt bei 51,98, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25 für die Cathay General bewegt sich bei 23, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation interpretiert wird und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cathay General daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".