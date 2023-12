Gratulation an alle Castellum-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Castellum":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Castellum-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (27) als auch der 25-Tage-RSI (28,15) deuten auf eine überverkaufte Situation hin. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Der GD200 liegt bei 115,12 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie (144,65 SEK) um +25,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 119,36 SEK weist auf einen positiven Trend hin, da die Abweichung vom Kurs bei +21,19 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Stimmung bei Castellum. Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen eine mittlere Aktivität auf, und die Rate der Stimmungsänderung ist gering. Daher ergibt sich langfristig ein neutrales Stimmungsbild für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung wider. In den vergangenen Wochen konnten weder positive noch negative Themen identifiziert werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich nach den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Castellum-Aktie.