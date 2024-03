Gratulation an alle Casey's General Stores-Investoren!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Casey's General Stores einmal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats wurden wiederum eine gute und keine neutralen oder schlechten Einschätzungen abgegeben, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde.

Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 297,52 USD analysiert und erwarten eine Entwicklung von 15,96 Prozent, wodurch sich ein mittleres Kursziel von 345 USD ergibt. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Casey's General Stores mit einer Dividendenrendite von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,83 %) niedriger. Die Differenz von 2,22 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Casey's General Stores in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,12 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 31,42 Prozent eine Überperformance von 12,24 Prozent erzielt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Casey's General Stores bei 265,25 USD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 297,52 USD einen Abstand von +12,17 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 288,03 USD, was einer Differenz von +3,29 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.