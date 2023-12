Gratulation an alle Carnival-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Aktienkurs von Carnival im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von 41,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies ist mehr als 40 Prozent über dem branchenüblichen Durchschnitt von 7,47 Prozent. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 7,47 Prozent, wobei Carnival mit 34,48 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carnival-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 963,12 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1286 GBP liegt, was einer Abweichung von +33,52 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 964,21 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+33,37 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Carnival-Aktie ein "Gut"-Rating in der charttechnischen Entwicklung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Carnival zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Insgesamt gibt es sechs "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten-Einschätzung der Carnival-Aktie zeigt in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Trotzdem ergibt sich aus der Gesamtbewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Carnival-Aktie.