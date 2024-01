Gratulation an alle Capital Drilling-Investoren!

In den letzten vier Wochen wurden bei der Aktie von Capital keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Capital-Aktie derzeit mit einem Wert von 10,45 im Relative Strength Index (RSI) überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 6,48 ist die Capital-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 36,82 und daher unterbewertet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Capital insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 77,78 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Capital-Aktie in allen Bereichen eine "Gut"-Bewertung.