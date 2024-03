Gratulation an alle Canon-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canon auf 15 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 15,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Canon zahlt. Dieser Wert liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist. Daher wird Canon auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur vier Tagen positiver Diskussion. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Themen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen auch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Canon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 3574,56 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4374 JPY, was eine positive Abweichung von 22,36 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Canon-Aktie in der einfachen Charttechnik führt.