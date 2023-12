Gratulation an alle Canadian Western Bank-Investoren!

Die Aktienanalyse der Canadian Western Bank zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 26,44 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 30,97 CAD weicht daher um +17,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 29,06 CAD über dem letzten Schlusskurs (+6,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für die Canadian Western Bank zeigen 7 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht ebenfalls als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 33,82 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung von 9,2 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt erhält die Canadian Western Bank-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Branchenvergleich hat die Canadian Western Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,02 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,78 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +27,24 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite der Canadian Western Bank um 26,01 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung wider. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie der Canadian Western Bank bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist.