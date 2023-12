Gratulation an alle Calidus Resources-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber der Aktie von Calidus in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer vermehrten Diskussion über das Unternehmen führte. Daher wird Calidus auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Calidus ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung der Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen geäußert, aber in den letzten Tagen lag der Fokus eher auf den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calidus derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +11,11 Prozent über dem Trendsignal, was zu dieser Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,11 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Calidus-Aktie zeigt eine Ausprägung von 14,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,91, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".