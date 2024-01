Gratulation an alle CVS Health-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Das Anleger-Sentiment für Cvs Health war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Kurzfristig ist die Stimmung ebenfalls negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Allerdings zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben Cvs Health in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 9 gut, 1 neutral und 0 schlecht bewertet, was auf eine langfristige "Gut"-Einstufung hinweist. Aktuelle Reports bestätigen diese Einschätzung, mit einem Kursziel von durchschnittlich 112,29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,47 Prozent bedeutet.

Die Dividendenrendite von Cvs Health liegt bei 3,41 Prozent, nur leicht über dem Durchschnitt von 2,88 Prozent. Aufgrund dessen erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend erhält Cvs Health insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analystenbewertungen, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.