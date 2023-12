Gratulation an alle Britvic-Investoren!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Britvic-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt zusammen ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von Britvic beträgt 911,67 GBP, was einem Aufwärtspotential von 5,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 862 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für Britvic.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Britvic beträgt 15,22, was 36 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Getränke" (23,76). Aus fundamentaler Sicht signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Britvic ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion, die keine signifikanten Unterschiede aufweist. Insgesamt erhält Britvic daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

