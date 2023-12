Gratulation an alle Brilliant Future AB-Investoren!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Brilliant Future ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,4, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brilliant Future.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brilliant Future-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 6,47 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,58 SEK liegt, ergibt sich eine negative Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher neutral bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Brilliant Future.