Gratulation an alle Brenntag-Investoren!

Brenntag verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 35,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" einen Anstieg um 29,71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor konnte Brenntag mit einer Rendite von 30,47 Prozent deutlich überzeugen. Daher wurde dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Meinungen zu Brenntag in den sozialen Medien geäußert. Dies führte zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer entsprechenden Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 5 negative Signale identifiziert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Empfehlung führte.

Die Relative Strength Index (RSI) Bewertung zeigt, dass die Brenntag-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI mit einem Wert von 66 als auch im 25-Tage-RSI mit einem Wert von 56,94. Daher wird der Brenntag-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI zugewiesen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Brenntag zwar um 0,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage jedoch +6,77 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt. Daher wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.