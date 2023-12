Gratulation an alle Bowlero-Investoren!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand der harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand der weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Bowlero auf sozialen Plattformen mehrheitlich positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Bowlero aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bowlero-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Bowlero-Aktie beträgt 22,92, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 27,26 ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im vergangenen Jahr erhielt Bowlero insgesamt 6 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 20,38 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 51,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bowlero-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,42 USD liegt, was einer Abweichung von +11,65 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 10,86 USD zeigt eine Abweichung von +23,57 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert ausweist.