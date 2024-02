Gratulation an alle Boldtek-Investoren!

Die Aktie von Boldtek wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,4 bewertet, was 11 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen von 21,75. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Boldtek in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch von unserer Redaktion bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Allerdings weist die Dividendenrendite von Boldtek derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,92% auf, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Boldtek liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik der Aktienkurse über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie von Boldtek.