Gratulation an alle Blue Bird-Investoren!

Der Aktienkurs von Blue Bird verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 167,77 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 2087,37 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -1919,6 Prozent für Blue Bird. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1248,8 Prozent erzielte, liegt Blue Bird mit 1081,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Blue Bird-Aktie mit 24,8 USD einen Abstand von +16,93 Prozent vom GD200 (21,21 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 21,87 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +13,4 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Blue Bird-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Blue Bird waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien führte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Intensität und Aufmerksamkeit in den Beiträgen zu Blue Bird führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blue Bird mit einem Wert von 32,84 deutlich teurer ist als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,31, was einen Abstand von 5 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.