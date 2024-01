Gratulation an alle Black Diamond Therapeutics-Investoren!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Bewertung für die Black Diamond Therapeutics liegt bei 61,19, was eine neutrale Situation widerspiegelt.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Black Diamond Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Black Diamond Therapeutics-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" war. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 290,07 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab.

Die charttechnische Entwicklung der Black Diamond Therapeutics-Aktie zeigt positive Trends. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage deutet auf eine positive Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Black Diamond Therapeutics-Aktie in allen Kategorien eine "Gut"-Bewertung und wird daher positiv eingeschätzt.