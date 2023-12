Gratulation an alle BioMerieux-Investoren!

Die französische Firma Biomerieux hat eine Dividende von 0,64 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (0 %) nur leicht höher ist. Die Differenz von 0,64 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Biomerieux bei 100,25 EUR und ist damit aktuell +5,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +5,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Biomerieux eher neutral diskutiert. An sechs Tagen überwog eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt acht Tagen. In den letzten Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen von Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich positive Signale, wodurch Biomerieux insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte Biomerieux im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,87 Prozent, was 8,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0 Prozent, wobei Biomerieux aktuell 8,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.