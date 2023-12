Gratulation an alle Beyond Meat-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die technische Analyse der Beyond Meat Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,09 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -24,56 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,41 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +22,67 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Beyond Meat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Beyond Meat diskutiert wurde. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Beyond Meat Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 17,01, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 36,3 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Beyond Meat-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Beyond Meat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beyond Meat-Analyse.

Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...