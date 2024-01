Gratulation an alle Better Therapeutics-Investoren!

Die Analysten bewerten die Aktie der Better Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Better Therapeutics. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 3762,66 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 0,233 USD beträgt und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Better Therapeutics diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Better Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Better Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse wird die Better Therapeutics derzeit mit einem Kurs von 0,233 USD gehandelt, was +22,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt und somit kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -61,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.