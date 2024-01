Gratulation an alle Beijing Haohua Energy Resource-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Die technische Analyse der Beijing Haohua Energy Resource zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,08 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 6,54 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,57 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 6,15 CNH, was einen Abstand von +6,34 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Beijing Haohua Energy Resource in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 6,29 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +1,99 Prozent. Im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,29 Prozent erzielte, liegt die Beijing Haohua Energy Resource um 1,99 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für die Beijing Haohua Energy Resource in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und in den letzten vier Wochen wurde eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür die Beijing Haohua Energy Resource ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei der Beijing Haohua Energy Resource in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Allerdings haben die Analyse der konkreten Handelssignale aus den sozialen Medien 6 Schlecht- und 0 Gut-Signal ergeben, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.