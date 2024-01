Gratulation an alle Beiersdorf-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Beiersdorf liegt bei 0,57 Prozent, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Persönliche Produkte"-Branche liegt. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Beiersdorf. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 3,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,68 Prozent für Beiersdorf, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 123,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 134,25 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,54 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der geringeren Abweichung des letzten Schlusskurses vom gleitenden Durchschnitt.

Zusammenfassend erhält die Beiersdorf-Aktie aufgrund ihrer Performance und technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.