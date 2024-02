Gratulation an alle Barclays-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Wer derzeit in die Aktie von Barclays investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 5,48 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken ist der Ertrag jedoch um 0,1 Prozentpunkte geringer. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Analysten bewerten die Barclays-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, wodurch das Rating für das Barclays-Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 250 GBP, was ein Aufwärtspotential von 74,31 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (143,42 GBP) ergibt. Alles in allem erhält Barclays eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Barclays eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird Barclays als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,04 liegt die Aktie 51 Prozent unter dem Branchen-KGV von 8,22. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.