Gratulation an alle Barclays-Investoren!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Barclays abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 250 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 153,66 GBP einem möglichen Anstieg um 62,7 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie von Barclays insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass Barclays eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 149,4 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 153,66 GBP liegt. Somit ergibt sich eine Abweichung von +2,85 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 141,05 GBP, was zu einer Abweichung von +8,94 Prozent führt. Auf Basis dieser Analyse erhält Barclays eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Barclays liegt derzeit bei 5,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Barclays haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie führt.