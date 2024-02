Gratulation an alle Bank of Chongqing-Investoren!

Die Bank of Chongqing hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,6 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,38 Prozent. Dies stellt eine Differenz von +3 gegenüber vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche dar und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Bank of Chongqing eine mittlere Aktivität aufweisen. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positive Bewertungen für die Bank of Chongqing in sozialen Medien abgegeben. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor hat die Bank of Chongqing im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt, was 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -14,5 Prozent, wobei die Bank of Chongqing aktuell 21,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.