Gratulation an alle Bank Of Queensland-Investoren!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Bank Of Queensland diskutiert, wobei sowohl positive als auch negative Meinungen fehlten. In den vergangenen Tagen wurde das Thema Bank Of Queensland weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Bank Of Queensland liegt bei 29,81 und ist damit deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 12,03. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und wir stufen den Titel daher als "Schlecht" ein.

Die Dividendenrendite von Bank Of Queensland beträgt 11,26 Prozent, was 2,18 Prozent über dem Branchenmittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bank Of Queensland. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie aktuell überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird Bank Of Queensland daher mit "Gut" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.